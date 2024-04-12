آس: ناتشو يدرس الرحيل بعد غضبه من عدم إشراكه ضد سيتي

يدرس ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد رحيله من النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد عدم مشاركته ضد مانشستر سيتي.

وفضل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق مشاركة أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع بجانب أنطونيو روديجير على تواجد المدافع الإسباني.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما يشعر بالغضب من عدم اللعب ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت الصحيفة أن ناتشو ضمن مجموعة اللاعبين الذي لديهم حق اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم فمثله مثل لوكا مودريتش.

وحسب الصحيفة فاللاعب يدرس عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والرحيل من النادي الملكي، لكن الأمر يتوقف على ما سيحدث خلال المباراتين المقبلتين.

ووفقا للصحيفة فأن ناتشو سيدرس خلال هذه الفترة مستقبله وماذا سيحدث في مباراة ريال مايوركا في بطولة الدوري ثم لقاء الإياب ضد مانشستر سيتي.

وحصل تشواميني على بطاقة صفراء ضد مانشستر سيتي ستمنعه من المشاركة في الإياب بسبب تراكم البطاقات، وسيرى ناتشو مشاركته من عدمها بسبب عودة إيدير ميليتاو.

ولم يستبعد أنشيلوتي مشاركة ميليتاو في أي مباراة سواء ضد مايوركا أو سيتي مستشهدا بموقف لاعبه سامي خضيرة الذي أشركه في نهائي دوري أبطال أوروبا دون لعب أي دقيقة قبلها.

وسيلاقي الميرنجي منافسه مايوركا السبت المقبل، ثم مانشستر سيتي الأربعاء القادم.