إصابات طفيفة في حادث مروري مروع لعائلة كين

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

تعرضت أسرة هاري كين لاعب بايرن ميونيخ لحادث مروري مروع في ألمانيا.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وأصيب ثلاثة من أبناء المهاجم الإنجليزي بجروح بسيطة نتيجة تصادم 3 سيارات.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية أن الحادث كان يبدو أكثر قوة مما بدت عليه نتائجه بجروح بسيطة فقط لعائلة كين.

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وتم نقل 8 أشخاص إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية روتينية للاطمئنان على حالتهم والتي بدت أنها جيدة.

وأغلقت قوات الشرطة الطريق الذي حدث فيه التصادم لمدة ساعتين من أجل إزالة آثار الحادث من الطريق قبل أن يعود كما كان لحالته الطبيعية.

وكان كين رفقة فريقه في لندن حيث يلاقي أرسنال وقت وقوع الحادث المروري.

وتعادل بايرن ميونيخ مع أرسنال بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما هدفا من ضربة جزاء.

ومن المقرر أن يلاقي بايرن منافسه أرسنال في لقاء الإياب على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري الأربعاء المقبل.

وقبلها سيلعب بايرن ضد خصمه كولن السبت المقبل في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ هاري كين الدوري الألماني
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