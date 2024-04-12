قبل نصف نهائي الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة يكتسح رائد بوقاعة بسبعة أهداف

اكتسح اتحاد العاصمة منافسه رائد بوقاعة بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس الجزائر.

وسجل أهداف اتحاد العاصمة كل من عبد الله كانو (3) وعبد الفتاح إسماعيل وأكرم جحنيط وأسامة بلطرش وزين الدين بلعيد.

ويتولى خوان كارلوس جاريدو المدرب السابق لفريق الأهلي مسؤولية تدريب اتحاد العاصمة.

وبهذا الفوز يتأهل اتحاد العاصمة إلى دور ربع نهائي الكأس ويلاقي خصمه اتحاد بسكرة على ملعب 19 مايو بعنابة.

ووصل اتحاد العاصمة أيضا إلى دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية ومن المقرر أن يلعب ضد غريمه نهضة بركان.

وقلب اتحاد العاصمة النتيجة على ريفرز يونايتد النيجيري في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وسجل ثنائية اتحاد العاصمة عبد الله كانو.

وكان ريفرز قد انتصر على اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب بهدف دون رد في نيجيريا، قبل أن يقلب اتحاد العاصمة الطاولة.

وافتتح كانو التسجيل في الدقيقة 37 من صناعة نبيل لامارا، وضاعف النتيجة في الدقيقة 74 من صناعة ليونيل أتيبا.

وبالتالي حامل اللقب يستمر في مطاردة اللقب الثاني على التوالي له.

وكان اتحاد العاصمة قد توج بالنسخة الماضية من الكونفدرالية بعد الفوز على يانج أفريكانز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وخسر اتحاد العاصمة مباراة العودة بهدف دون رد ليتوج باللقب.