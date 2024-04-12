خبر في الجول - تتزايد حظوظه أمام مازيمبي.. الكشف عن موعد عودة ديانج

يقترب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي من العودة للمشاركة مع الفريق.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن لاعب الوسط من المنتظر عودته خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، لتتزايد حظوظه في اللحاق بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي.

وخضع ديانج لجراحة قبل قرابة شهر لاستئصال جزء من غضروف الركبة.

ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع مالي في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك ديانج في 15 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

اللاعب المالي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا مع وصوله لربع النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين 15 أبريل في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

بينما يلعب الأحمر ضد مازيمبي ذهابا يوم 20 أبريل في الكونغو الديمقراطية، على أن يقام الإياب في القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.