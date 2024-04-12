كرة طائرة - الزمالك يودع كأس مصر للسيدات بالخسارة أمام الشمس
الجمعة، 12 أبريل 2024 - 20:55
كتب : محمد سمير
تأهل فريق الشمس لسيدات الكرة الطائرة إلى نهائي كأس مصر.
جاء ذلك بالفوز على الزمالك حامل اللقب بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.
وينتظر الشمس في النهائي الفائز من الأهلي ووادي دجلة.
ويلعب الأهلي ضد وادي دجلة مساء اليوم الجمعة في المباراة الثانية لنصف نهائي الكأس.
وتُلعب المباراة النهائية غدا السبت في الثامنة مساء.
ويقام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة وليس بنظام Best of 3 كما جرت العادة في الموسم السابق وببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.
وتوجت سيدات الأهلي بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في سلسلة النهائي best of 3.
وفاز الأهلي بالمباراة الأولى 3-0، ورد الزمالك بالفوز في المباراة الثانية بنفس النتيجة، ثم حسمها الأهلي في الثالثة بنفس النتيجة أيضا.
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