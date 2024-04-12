هل يحضر لمفاجأة؟ أنشيلوتي عن ميليتاو: تذكروا ماذا فعلت بـ خضيرة في دوري الأبطال

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

يبدو أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد يحضر لمفاجأة قبل مواجهة منافسه ريال مايوركا أو مانشستر سيتي بإشراك إيدير ميليتاو.

ويستعد الملكي لمباراة خصمه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين: "ميليتاو جاهز، تذكروا أيضا أنني أشركت سامي خضيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "خضيرة كان عائدا من إصابة ولعب في مباراة النهائي دون أن يلعب قبلها أي دقيقة".

وأنهى حديثه قائلا: "يشعر ميليتاو بحالة جيدة للغاية، لكن لايمكنه لعب مباراة كاملة، لكن أعتقد أنه قادر على لعب جزء كبير من المباراة وسيفعل ذلك بشكل جيد".

وتعرض المدافع البرازيلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة في أول مباراة خلال الموسم الجاري ضد أتلتيك بلباو في الدوري.

وعاد لاعب بورتو السابق من حيث توقف إذ شارك في الدقيقة 92 ضد بلباو في الجولة 30 ولم يشارك ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد ضد سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

وخلال الأسبوع الجاري سيلاقي ريال مدريد منافسه مايوركا السبت المقبل، وسيتي يوم الأربعاء القادم في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف.

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