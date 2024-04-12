بينهم إمام عاشور ومروان عطية.. في الجول يكشف موقف إصابات الأهلي قبل القمة

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 19:50

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين 15 أبريل في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ويكشف FilGoal.com موقف إصابات الفريق الأحمر قبل مواجهة الأبيض:

حسين الشحات - لن يلحق بالقمة. سيتم تقييم حالته بعد أسبوع.

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ياسر إبراهيم - لن يلحق بالقمة وسيستمر في التأهيل.

إمام عاشور - تعافيه يسير بشكل سريع ولكن لن يلحق بالقمة.

مروان عطية - أشعة السونار أثبتت عدم وجود مزق في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة رنين لحسم موقفه.

بيرسي تاو - سيخضع لاختبار في مران الأحد للتأكد من موقفه. اللاعب يعاني من جزع بسيط في الكاحل.

محمد الضاوي "كريستو" - جاهز طبيا ودخوله للحسابات الفنية محل دراسة.

محمد الشناوي - لا يزال في مرحلة التأهيل وسيتم تقييم حالته بعد نهاية أبريل الجاري.

علي معلول - جاهز طبيا وسيشارك في تدريبات الغد -السبت- الجماعية.

محمد هاني - جاهز طبيا.

كريم وليد - جاهز طبيا.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

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