بينهم إمام عاشور ومروان عطية.. في الجول يكشف موقف إصابات الأهلي قبل القمة
الجمعة، 12 أبريل 2024 - 19:50
كتب : أحمد الخولي
يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين 15 أبريل في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.
ويكشف FilGoal.com موقف إصابات الفريق الأحمر قبل مواجهة الأبيض:
حسين الشحات - لن يلحق بالقمة. سيتم تقييم حالته بعد أسبوع.
ياسر إبراهيم - لن يلحق بالقمة وسيستمر في التأهيل.
إمام عاشور - تعافيه يسير بشكل سريع ولكن لن يلحق بالقمة.
مروان عطية - أشعة السونار أثبتت عدم وجود مزق في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة رنين لحسم موقفه.
بيرسي تاو - سيخضع لاختبار في مران الأحد للتأكد من موقفه. اللاعب يعاني من جزع بسيط في الكاحل.
محمد الضاوي "كريستو" - جاهز طبيا ودخوله للحسابات الفنية محل دراسة.
محمد الشناوي - لا يزال في مرحلة التأهيل وسيتم تقييم حالته بعد نهاية أبريل الجاري.
علي معلول - جاهز طبيا وسيشارك في تدريبات الغد -السبت- الجماعية.
محمد هاني - جاهز طبيا.
كريم وليد - جاهز طبيا.
ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.
بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.