بينهم إمام عاشور ومروان عطية.. في الجول يكشف موقف إصابات الأهلي قبل القمة

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين 15 أبريل في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ويكشف FilGoal.com موقف إصابات الفريق الأحمر قبل مواجهة الأبيض:

حسين الشحات - لن يلحق بالقمة. سيتم تقييم حالته بعد أسبوع.

ياسر إبراهيم - لن يلحق بالقمة وسيستمر في التأهيل.

إمام عاشور - تعافيه يسير بشكل سريع ولكن لن يلحق بالقمة.

مروان عطية - أشعة السونار أثبتت عدم وجود مزق في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة رنين لحسم موقفه.

بيرسي تاو - سيخضع لاختبار في مران الأحد للتأكد من موقفه. اللاعب يعاني من جزع بسيط في الكاحل.

محمد الضاوي "كريستو" - جاهز طبيا ودخوله للحسابات الفنية محل دراسة.

محمد الشناوي - لا يزال في مرحلة التأهيل وسيتم تقييم حالته بعد نهاية أبريل الجاري.

علي معلول - جاهز طبيا وسيشارك في تدريبات الغد -السبت- الجماعية.

محمد هاني - جاهز طبيا.

كريم وليد - جاهز طبيا.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.