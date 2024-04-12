مدير الاتحاد الألماني: العديد من الأندية تريد ناجلسمان.. وسيكون هناك قرار

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

كشف رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الألماني عن وجود العديد من الأندية تريد التعاقد مع يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

وقال أسطورة الكرة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية: "سيكون هناك قرار بهذا الشأن في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف "لديه الكثير من الاستفسارات من قبل الأندية، ليس سرا أننا نرغب في الاستمرار معه".

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وأتم "العديد من الأندية الكبرى تريد تعيينه، نتمنى أن يستمر معنا".

تعليق بايرن ميونيخ

علق ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ من قبل على تقارير مفاوضات ناديه مع ناجلسمان لتعييته بدلا من توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق.

ودرب ناجيلسمان الفريق البافاري لمدة موسم ونصف قبل إقالته والتعاقد مع توخيل.

وتم تعيين ناجيلسمان كمدبر فني لمنتخب ألمانيا خلفا لهانسي فليك.

وقال إيبيرل لوكالة الأنباء الألمانية: "أعلم أن هذا الأمر يثير اهتمام الجمهور بأكمله، لقد قلت كثيرا إننا نستكشف خياراتنا".

وأتم "لم أعلق أبدا على أي اسم محتمل لتدريبنا".

ونشرت بعض التقارير احتمالية عودة ناجيلسمان لتدريب بايرن ميونيخ عقب خوضه لبطولة يورو 2024 المقبلة التي من المقرر أن تقام في بلاده.

وكان بايرن قد أعلن من قبل انفصاله عن توخيل بنهاية الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.

وتوج ناجيلسمان رفقة بايرن ميونيخ مرتين بالسوبر الألماني ومرة بالدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

ويأتي كولن في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 22 نقطة.

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