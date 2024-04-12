كرة طائرة - اجتماع فني لبطولة إفريقيا في الأهلي.. وبطاقة المشجع شرط الحضور

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 19:34

كتب : حسام نور الدين

تتويج فريق رجال الأهلي بـ لقب كأس السوبر - كرة طائرة

ينعقد غدا السبت الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا للبطولة التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة بين 12 و24 أبريل الجاري.

يحضر الاجتماع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة.

كما يحضر الاجتماع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وفؤاد عبدالسلام رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.

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ويناقش الاجتماع الفني كافة الجوانب التنظيمية، وجدول المباريات، ومواعيد وأماكن تدريبات الفرق المشاركة، والتواصل مع اللجان المختلفة بالبطولة.

فيما يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا بداية من اليوم الجمعة استعدادا للبطولة.

وعقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، جلسة مع اعضاء الجهاز المعاون، لوضع البرنامج البدني والخططي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق البطولة يوم الأحد القادم.

كان الفريق قد توج بلقب الدوري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 في نهائي البطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

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