توخيل: لن أشاهد تتويج ليفركوزن بالدوري.. سأتابع مباراة أرسنال

رفض توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ مشاهدة مباراة منافسه باير ليفركوزن ضد خصمه فيردر بريمن في مباراة قد تشهد تتويجه بالدوري الألماني.

ويستعد بايرن ميونيخ من مواجهة منافسه كولن في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "لن أشاهد مباراة باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن الأحد المقبل وتتويجه بالدوري، سأشاهد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا".

في حال تعادل أو فوز ليفركوزن على بريمن يوم الأحد المقبل في الجولة ذاتها، سيتوج بلقب الدوري الألماني حتى في حال فوز بايرن ميونيخ على كولن.

وأضاف "هناك عدة أيام بين مباراة كولن وأرسنال، لكن نأخذ في عين الاعتبار إجراء تغييرات في التشكيل".

وأكمل "أرى أننا في حالة إعطاء بعض اللاعبين الدقائق ضد كولن فسيكون من أجل منحهم الإيقاع لمباراة أرسنال وليس لإراحة أي لاعب".

وتابع "موقف ليروي ساني؟ الأمر يتعلق بحم الألم الذي يمكنه تحمله، لقد وجهنا كل شيء نحو قدرته على اللعب ضد أرسنال، لقد كان عاملا مهما هناك ولعب مباراة رائعة".

وأنهى حديثه قائلا: "التوقعات قبل مباراة الذهاب مع أرسنال كانت ضخمة من ساني وقد حقق ذلك، نتوقع منه أن يواصل تحفيز نفسه، ثم سيكون لاعبا رئيسيا بالنسبة لنا".

وتعادل الفريق البافاري ضد أرسنال في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل فريق في ملعب الإمارات معقل أرسنال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

ومحليا يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

ويأتي كولن في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 22 نقطة.