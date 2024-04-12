بعد تقارير رحيله.. أليجري يعلق على مستقبله مع يوفنتوس

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 18:37

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

علق ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس على مستقبله رفقة السيدة العجوز واستمراره خلال الموسم المقبل.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه تورينو في دربي ديلا مولي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "مستقبلي؟ التركيز الرئيسي هو الوصول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم إدارة يوفنتوس ستتخذ القرار الأفضل للنادي".

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ويتعرض أليجري للعديد من الانتقادات من قبل جماهير الفريق بسبب الأداء الذي يقدمه بالإضافة إلى النتائج غير المرضية للمشجعين.

وخرجت بعض التقارير التي تؤكد أن يوفنتوس سيقيل أليجري من تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري بالرغم من تبقي عام آخر في عقده.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن يوفنتوس قرر ترك أليجري بنهاية الموسم الحالي، مع وجود اتفاق تام مع تياجو موتا المدير الفني لبولونيا الذي يحقق أداء لفت به أنظار الجميع.

ويحتل بولونيا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة وفي حال إنهاء الموسم في هذا المركز سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في إنجاز لم يحدث من سنوات.

وأكدت تقارير أخرى أن ميلان حاول التفاوض مع موتا لكن المدير الفني الإيطالي رفض العرض بسبب اتفاقه مع يوفنتوس.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بينما يأتي تورينو في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

يوفنتوس أليجري
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