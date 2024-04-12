كرة يد - وصول بعثة الأهلي إلى الجزائر لخوض السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

وصلت بعثة فريقي كرة اليد للرجال والسيدات بالنادى الأهلي إلى الجزائر.

ويأتي ذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، التي تقام خلال شهر أبريل الجاري.

ويترأس البعثة ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد.

قائمة فريق رجال كرة اليد: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

قائمة سيدات اليد: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

وتستضيف دولة الجزائر منافسات السوبر الإفريقي يومي 15 و16 أبريل الجاري.

وجاءت مواعيد منافسات السوبر كالآتي:

الرجال

نصف النهائي (15 أبريل)

الزمالك × جي إس كيه الكونغولي (2:30 عصرا)

الأهلي × بي إم سي الكونغولي (7:30 مساء)

النهائي (16 أبريل) 7:30 مساء

السيدات

نصف النهائي (15 أبريل)

بريميرو دي أجوستو الأنجولي × دي جي إس بي الكونغولي (12 ظهرا)

الأهلي × بترو أتليتكو الأنجولي (5 مساء)

النهائي (16 أبريل) 5 مساء