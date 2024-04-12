مران الزمالك - استعدادا لمواجهة الأهلي.. مشاركة شيكابالا ومصطفى شلبي

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 18:18

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك
الدوري المصري

وكان " شيكابالا" غاب عن مباراتي الزمالك أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والاتحاد السكندري في الدوري.

وكان غياب شيكابالا يرجع لإصابته بنزلة برد قوية.

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كما انتظم مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن مباراة الاتحاد إثر إصابته بكدمة في الضلوع.

وواصل محمد صبحي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي على هامش المران، حيث يعاني من إصابة بمزق في العضلة الضامة.

وخاض محمد صبحي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى المستوى القاري تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لمواجهة دريمز الغاني.

الزمالك شيكابالا الدوري المصري
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