أنشيلوتي: بيلنجهام لا ينقصه شيء.. والأولوية لمباراة مايوركا وليس مانشستر سيتي

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

دافع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن لاعبه جود بيلنجهام، بعد غيابه عن التهديف خلال مواجهة مانشستر سيتي بذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي بثلاثية لكل فريق، سجل للملكي كامافينجا، ورودريجو، وفالفيردي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على مايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 على ملعب إيبيروستار.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مايوركا: "بيلينجهام لا ينقصه أي شيء، فقط الأهداف التي ستعود عاجلاً أم آجلاً".

وأكمل: "لقد تباطأت وتيرة تسجيله، لكنه سجل 20 هدفًا. وكانت تلك بالضبط هي المفاجأة. إنه يقوم بعمله كلاعب خط وسط".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 75 نقطة في صدارة الليجا، بفارق 8 نقاط عن برشلونة، حيث تقام مواجهة الكلاسيكو في الجولة 32.

وأعلن أنشيلوتي إصابة رودريجو بكدمة خلال المران، ولكن أكد أن كل الفريق سيكون متاحا أمام ريال مايوركا، وبينهم إيدير ميليتاو.

وأكد المدير الفني المتوج مع ريال مدريد بلقبين لدوري الأبطال: "الأولوية لمباراة الغد أمام مايوركا وليس مانشستر سيتي".

وعن مشاركة مودريتش لبعض الدقائق خلال الشوط الثاني أمام سيتي، قال أنشيلوتي: "مورديتش أراه جيدًا وفي أفضل حالاته على المستوى البدني بعيدا عن الوقت الذي أشركته فيه، إنه الوقت المناسب له، ومن الناحية البدنية فهو بخير".

وعن تشاوميني: "إنه لاعب آخر لدينا في قلب الدفاع، ولكن ضع في اعتبارك دائمًا أنه محور وسط متميز."

واختتم حديثه ردا على سؤال حول الأداء الضعيف لهالاند ومبابي وبيلنجهام في ذهاب دوري الأبطال، قائلاً: "ربما لم يقدموا أفضل ما لديهم في مباراة الذهاب، لكن الآن هناك مباريات أخرى قادمة وكن حذرًا مع الثلاثة لاعبين".

ريال مدريد أنشيلوتي الدوري الإسباني الليجا
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