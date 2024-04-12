خبر في الجول - تطور جديد في إصابة إمام عاشور

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 16:44

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور - الأهلي

شهدت إصابة إمام عاشور لاعب وسط فريق النادي الأهلي تحسنا ملحوظا.

وتعرض عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا.

وحسبما علم فإن إصابة إمام عاشور شهدت تحسنا ملحوظا، وأن اللاعب بدأ المشاركة تدريجيا في جزء من تدريبات الكرة مع الفريق.

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ولم يحدد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد جاب الله موعد مشاركة إمام عاشور في التدريبات الجماعية بشكل كامل تحضيرا لخوض المباريات المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

لا يتوفر وصف.

وفقد الأهلي خدمات إمام عاشور خلال مواجهات : سيمبا بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وإنبي وزد بمسابقة الدوري.

وأجرى عاشور الجراحة الشهر الماضي، ولم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع الأهلي.

وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا آنذاك بنتيجة 1-0 في لقاء شهد إصابة إمام عاشور في الكتف.

وخاض عاشور 23 مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي سجل هدفا وصنع 7.

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