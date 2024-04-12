مؤتمر تشافي: لم أغير قراري.. وقادش خصم غير مريح

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تمسكه بقرار الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب برشلونة أمام قادش غدا السبت ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة قادش: "لم أغير قراري بشأن الرحيل. الآن هناك المزيد من الهدوء في النادي. لقد حصلنا جميعا على راحة البال وهذا ما جعلنا نظهر بشكل أفضل".

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف" أنا لا أفوز بالمباريات، اللاعبون هم من يفوزون بها والفضل يرجع إليهم. التحسن يأتي من خلال العمل الجماعي، لقد تحسنا في جوانب اللعب الجماعي بشكل واضح"

وشدد "سعيد بما يقدمه كوندي، خاصة أنه تقريبا تعاقد شخصي بطلب من جانبي، هو واحد من أفضل المدافعين في العالم، لديه العديد من المزايا، لكن عمل إيقاف مبابي كان جماعيا، أروخو، سيرجي روبيرتو حتى لامين جمال ساعدوا في التغطية".

وتابع "رافينيا كان رائعا كما رأيناه، لاعب شديد الحماس، يستغل المساحات بشكل جيد جدا، هو من أفضل اللاعبين عندما يتعلق الأمر باستغلال المساحات"

وأتم "قادش خصم غير مريح. غدا سنواجه مباراة صعبة للغاية، والأسبوع القادم لدينا كلاسيكو ريال مدريد وفي حال فزنا في المباراتين سنكون على بعد 5 نقاط وحظوظنا ستكون قائمة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق أقل 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام ريال مدريد يوم 21 من أبريل الجاري في كلاسيكو مرتقب على ملعب سانتياجو برنابيو.