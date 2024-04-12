مؤتمر تشافي: لم أغير قراري.. وقادش خصم غير مريح

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 15:31

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تمسكه بقرار الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب برشلونة أمام قادش غدا السبت ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة قادش: "لم أغير قراري بشأن الرحيل. الآن هناك المزيد من الهدوء في النادي. لقد حصلنا جميعا على راحة البال وهذا ما جعلنا نظهر بشكل أفضل".

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - قمة الزمالك والأهلي.. طرح تذاكر مؤجلات الجولة العاشرة بالدوري متفوقا على كلوب وأرتيتا.. إيراولا مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي الرياضية: بعد واقعة نهائي السوبر.. حمد الله والمشجع تنازلا أمام الشرطة الإماراتية الأول منذ 2010.. مونيز "باكيًا" يفوز بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف" أنا لا أفوز بالمباريات، اللاعبون هم من يفوزون بها والفضل يرجع إليهم. التحسن يأتي من خلال العمل الجماعي، لقد تحسنا في جوانب اللعب الجماعي بشكل واضح"

وشدد "سعيد بما يقدمه كوندي، خاصة أنه تقريبا تعاقد شخصي بطلب من جانبي، هو واحد من أفضل المدافعين في العالم، لديه العديد من المزايا، لكن عمل إيقاف مبابي كان جماعيا، أروخو، سيرجي روبيرتو حتى لامين جمال ساعدوا في التغطية".

وتابع "رافينيا كان رائعا كما رأيناه، لاعب شديد الحماس، يستغل المساحات بشكل جيد جدا، هو من أفضل اللاعبين عندما يتعلق الأمر باستغلال المساحات"

وأتم "قادش خصم غير مريح. غدا سنواجه مباراة صعبة للغاية، والأسبوع القادم لدينا كلاسيكو ريال مدريد وفي حال فزنا في المباراتين سنكون على بعد 5 نقاط وحظوظنا ستكون قائمة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق أقل 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام ريال مدريد يوم 21 من أبريل الجاري في كلاسيكو مرتقب على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني تشافي قادش
نرشح لكم
مدير الاتحاد الألماني: العديد من الأندية تريد ناجلسمان.. وسيكون هناك قرار توخيل: لن أشاهد تتويج ليفركوزن بالدوري.. سأتابع مباراة أرسنال بعد تقارير رحيله.. أليجري يعلق على مستقبله مع يوفنتوس تين هاج: خسارة النقاط تحبطنا.. وهذا موقف راشفورد ومكتوميناي تقييم صلاح أمام أتالانتا من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه و4 دوريات أوروبية كبرى كلوب: بعض اللاعبين أدهشني سوء أداءهم.. وهذه حظوظ العودة تغريم فنربخشة واعتبار جالاتاسراي فائزا في السوبر التركي 3-0
أخر الأخبار
بينهم إمام عاشور ومروان عطية.. في الجول يكشف موقف إصابات الأهلي قبل القمة 34 دقيقة | الدوري المصري
مدير الاتحاد الألماني: العديد من الأندية تريد ناجلسمان.. وسيكون هناك قرار 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - اجتماع فني لبطولة إفريقيا في الأهلي.. وبطاقة المشجع شرط الحضور 50 دقيقة | كرة طائرة
توخيل: لن أشاهد تتويج ليفركوزن بالدوري.. سأتابع مباراة أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تقارير رحيله.. أليجري يعلق على مستقبله مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - وصول بعثة الأهلي إلى الجزائر لخوض السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس ساعة | كرة يد
مران الزمالك - استعدادا لمواجهة الأهلي.. مشاركة شيكابالا ومصطفى شلبي 2 ساعة | الدوري المصري
تين هاج: خسارة النقاط تحبطنا.. وهذا موقف راشفورد ومكتوميناي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي