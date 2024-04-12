خدمة في الجول - قمة الزمالك والأهلي.. طرح تذاكر مؤجلات الجولة العاشرة بالدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وتأتي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على رأس 4 مباريات مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام المصري يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد برج العرب.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على الإسماعيلي يوم الأحد في تمام الساعة السابعة على استاد الإسماعيلية.

ويواجه المقاولون العرب نظيره بيراميدز يوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد المقاولون العرب.

وتختتم المباريات بمواجهة الأهلي أمام الزمالك يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة.

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