الرياضية: بعد واقعة نهائي السوبر.. حمد الله والمشجع تنازلا أمام الشرطة الإماراتية

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله

كشفت صحيفة الرياضية السعودية آخر تطورات قضية اعتداء مشجع على اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة.

ألقت السلطات في إماراة أبو ظبي القبض على مشجع اعتدى على عبد الرازق حمد الله عقب نهاية السوبر السعودي.

وخسر الاتحاد بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي من الهلال.

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وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن عبد الرزاق حمد الله والمشجع الذي اشتبك معه تنازلا أمام الشرطة الإماراتية عن الحق الخاص، وتبقي الحق العام في الواقعة التي أعقبت نهائي السوبر السعودي.

والتقطت العدسات أحد مشجعي الاتحاد متواجد في المنصة يعتدي على المهاجم المغربي بالضرب بعد مشادة كلامية جمعتهما.

وتطور المشادة حيث رشّ حمد الله الماء تجاه المتفرج، الذي حاول بدوره ضرب اللاعب مرتين بعصا.

وتدخل المنظمون ولاعبي الاتحاد لفض الاشتباك بينهما.

الزعيم واصل فرض سيطرته محققًا الانتصار الـ 34 على التوالي في جميع المسابقات.

وبذلك لم يعد أي أمل للاتحاد حامل لقب الدوري في الفوز ببطولات سوى كأس خادم الحرمين الشريفين التي سيواجه بها الهلال أيضا.

ويستمر الهلال الأكثر تتويجا بكأس السوبر السعودي باللقب الرابع، بعد 2015 و2018 و2021.

النصر هو التالي بلقبين في 2019 و2020، بينما توجت به الفرق التالية مرة واحدة: الفتح (2013) - الشباب (2014) - الأهلي (2016) - الاتحاد (2022).

الاتحاد الهلال حمد الله
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