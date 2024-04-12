مروان عطية يبدأ أولى مراحل العلاج

أدى مروان عطية لاعب الأهلي جلسات علاج طبيعي ‏على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الزمالك.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وخرج مروان عطية متأثرا بالإصابة في مواجهة زد عند الدقيقة 65 وعوضه محمد مجدي "أفشة".

ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد أمس.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 10 لـ الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن ‏في ‏الدوري الممتاز.‏

فيما فاز الزمالك على الاتحاد السكندري 3-0 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني عشر.