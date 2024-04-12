مران الأهلي - جلسة كولر تحضيرا لمواجهة الزمالك.. وتجهيز معلول وديانج

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 13:05

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج - علي معلول

بدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمواجهة الزمالك المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

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واشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت ‏أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز.

ورفع حامل رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

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