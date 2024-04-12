مران الأهلي - جلسة كولر تحضيرا لمواجهة الزمالك.. وتجهيز معلول وديانج
الجمعة، 12 أبريل 2024 - 13:05
كتب : حسام نور الدين
بدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمواجهة الزمالك المرتقبة.
ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك المقبلة.
واشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.
وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز.
ورفع حامل رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها خاضها في الدوري هذا الموسم.