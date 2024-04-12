جوميز: ما فعلناه ليس سهلا.. ولا أستطيع تجربة عبد الله السعيد في حراسة المرمى

يرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك أن فريقه لم يكن في مهمة سهلة رغم الفوز العريض على الاتحاد السكندري.

وتغلب الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 8 بالدوري المصري على استاد القاهرة.

وقال جوميز عبر قناة الزمالك عقب المباراة: "المباراة كانت في اتجاه واحد، لقد تحكمنا في مجريات اللقاء. الاتحاد شكل علينا خطورة في هجمة وحيدة وكان بإمكانه التسجيل بعدما فشلنا في حماية خطنا الدفاعي خلالها".

وأضاف "سعيد بما قدمناه وما فعلناه أمام الاتحاد لم يكن سهلا كما يتوقع البعض. واجهنا فريقا جيدا ويملك تنظيما دفاعيا ويستطيع استغلال الهجمات المرتدة".

وأوضح "عبد الله السعيد لاعب ذكي ويمكنه اللعب في مراكز عديدة (6 و8 و10) لكني لا أستطيع تجربته في حراسة المرمى".

وأتم "تنتظرنا مباراة كبيرة في دربي القاهرة ولكن الاستعداد للأهلي سيكون مثل أي مباراة. الأن سأستمتع مع اللاعبين خلال الساعات المتبقية ثم سنبدأ التحضير".

وسجل ثلاثية الأبيض أحمد سيد زيزو "هدفين" في الدقيقتين 14 و89، وناصر ماهر في الدقيقة 34.

وفاز زيزو بجائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني عشر.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع من 16 مباراة.

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