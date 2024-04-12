تقييم صلاح أمام أتالانتا من الصحف الإنجليزية

تلقى ليفربول هزيمة كبيرة أمام أتالانتا الإيطالي، بثلاثية نظيفة، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

ويخوض ليفربول مواجهة الإياب أمام أتالانتا على ملعبه ويحتاج للفوز بفارق 4 أهداف للتأهل لنصف النهائي.

ولم يخض محمد صلاح مباراة أتالانتا كاملة، حيث بقى على مقاعد البدلاء، وحل بين الشوطين بدلاً من هارفي إليوت.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أتالانتا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

وتراوح تقييم صلاح بين 4 لـ6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5 درجات من عشرة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

يذكر أن بطولة الدوري الأوروبي هي البطولة الوحيدة التي لم يحققها صلاح مع ليفربول، حيث سبق وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.