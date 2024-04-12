الدبيس: أطالب الجماهير بدعمنا في المدرجات.. واعتدنا اللعب كل يومين

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - الأهلي

طالب كريم الدبيس ظهير أيسر النادي الأهلي، جماهير الفريق، بالحضور في المدرجات ودعم الفريق في المباريات.

وأوضح الدبيس عبر قناة الأهلي: "خضنا مباراة صعبة أمام زد، ولن نواجه أي منافس سهل، وأتمنى حضور الجمهور دائما، فهو يعطينا دفعة للأمام".

وأكمل: "نخوض كل يومين مباراة، ولكن لاعبو الأهلي اعتادوا على ذلك، ونخضع لعمليات التأهيل والاستشفاء للتجهيز للمباريات".

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وتأخر فوز الأهلي أمام زد حتى الدقيقة 89، ليعلق لاعب الأهلي قائلاً: "نحترم جميع الفرق للفوز بالنقاط الثلاث، الفرق التي تواجه الأهلي دائما تدافع ولكننا جاهزون لذلك نحاول من كل الجوانب نسدد ونلعب كرات عرضية".

واعتبر الفوز أمام زد مثل العيدية للجمهور: "ننتظر دعمهم دائما في المدرجات".

وعن مباراة القمة، قال الدبيس: "تنتظرنا مباراة قوية أمام الزمالك، نركز في كل مباراة على حدى، سواء أنا أو علي معلول، جاهزون للمشاركة أمام الزمالك، كلنا واحد أهم شيء المكسب".

وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

الأهلي كريم الدبيس الدوري
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