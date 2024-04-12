وسام أبو علي يعدد مكاسب الفوز على زد.. ودربي الزمالك

عدد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي مكاسب الفوز على زد بعد مباراة مثيرة بمسابقة الدوري.

وقال وسام أبو علي عبر قناة الأهلي: "هدفي في زد مهم جدا لي بعدما تعرضت لإصابتين في وقت قصير. المباراة الماضية أهدرنا الانتصار وكان علينا تحقيق النقاط كاملة وهذا ما حدث بتوفيق من الله".

وأضاف "كنت قريبا من التسجيل بعد أول لمسة لكن الحارس تصدى لها ببراعة ولكني نجحت في النهاية بهز الشباك ومنح فريقي الانتصار وهذا أهم شيء".

وأتم "دربي الزمالك؟ الإصابة حرمتني من خوض نهائي الكأس والآن أتطلع لخوض هذه المباراة. هدفنا دائما تحقيق الفوز سواء أمام الزمالك أو أي فريق آخر".

وسجل وسام أبو علي هدف فوز الأهلي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

ورفع وسام رصيده من الأهداف مع الأهلي لـ 3 في الدوري المصري منذ انضمامه.

وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

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