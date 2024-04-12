علي لطفي: قدمنا مباراة كبيرة ولكن مبروك للأهلي.. وأتواصل مع شوبير باستمرار

يرى على لطفي حارس مرمى نادي زد أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على زد بهدف دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الـ 8 لـ الدوري المصري.

وقال علي لطفي عبر قناة الأهلي: "قدمنا مباراة كبيرة ولكن مبروك للأهلي على تحقيق الفوز. أشكر جمهور الأهلي على استقباله الأكثر من رائع وأطالبهم بالاستمرار في مساندة الفريق".

وأضاف "مصطفى شوبير بمثابة شقيقي الأصغر ويسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية. نتواصل باستمرار ونتحدث سويا بعد كل مباراة".

ويخوض علي لطفي موسمه الأول مع زد بعد انضم إليه قادما من صفوف الأهلي الذي حقق معه العديد من الإنجازات.

وسجل وسام أبو علي هدف فوز الأهلي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

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فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.