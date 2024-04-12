مواعيد مباريات الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه و4 دوريات أوروبية كبرى

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات في مختلف الدوريات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقله.

ويلعب طرابزون سبور بقيادة محمود حسن تريزيجيه أمام سيفاس سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

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فيما يشهد الدوري الإيطالي إقامة مباراة وحيدة اليوم الجمعة وكذلك كل من: الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × سيلتا فيجو .. الساعة 9:00 مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

لاتسيو × ساليرنيتانا.. الساعة التاسعة إلا ربع مساء.. وتذاع على قناة أبو ظبي بريميوم 1

الدوري الفرنسي

ميتز × لانس.. في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 4

الدوري التركي

طرابزون سبور × سيفاس سبور.. وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب أكيازي.

الدوري الألماني

أوجسبورج × يونيون برلين.. في تمام الساعة 8:30 مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5

تريزيجيه الدوري الفرنسي الدوري الإسبااني
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