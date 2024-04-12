كلوب: بعض اللاعبين أدهشني سوء أداءهم.. وهذه حظوظ العودة

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 00:17

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استياءه الشديد من الخسارة أمام أتالانتا بثلاثية بيضاء في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "البداية كانت جيدة وحظي داروين بفرصة جيدة، وبعد ذلك أصبحت المباراة سيئة للغاية ولا يوجد شيء إيجابي لقوله".

وأضاف "لم يعجبني تمركزنا التكتيكي. منحناهم فرصة بتمريرة سيئة بينما كان الجميع يطارد شخصا آخر".

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وأكمل "سجلنا ولكن الهدف كان تسللا. مباراة سيئة لنا وجيدة لأتالانتا الذي سجل 3 أهداف واستحق الفوز".

وواصل "سأشاهد هذه المباراة يوم الإثنين. أعرف بالفعل أن هناك شيئين يجب فعلهما أفضل وسنكون أفضل".

وأوضح كلوب "هل يمكننا الفوز في الإياب؟ نعم، إذا لعبنا بأفضل ما لدينا. هل يمكننا الفوز 3-0؟ ليس لدي أدنى فكرة. لدينا شعور سيئ ولكنه مهم، فهذا كان أداء سيئا وهكذا خسرنا".

وتابع "يجب أن نظهر ردة فعل فورية يوم الأحد. يجب أن نعود للمنزل وننام بشكل سيئ ولكن يجب أن نتحضر لمواجهة كريستال بالاس".

وأضاف كلوب "بعض اللاعبين جعلني أداؤهم أقول: لم أكن أعرف أنهم يمكنهم اللعب هكذا. كان الأمر سيئا للغاية".

واختتم "أعرف أن اللاعبين يمكنهم اللعب أفضل ولم يفعلوا ذلك الليلة ولذلك يجب أن نظهر ردة الفعل يوم الأحد وأنا واثق أنهم سيفعلون".

النتيجة تركت ليفربول في وضع معقد للغاية قبل الإياب في بيرجامو يوم الخميس القادم 18 أبريل.

وتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حتى شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من هارفي إليوت، وسجل هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ليفربول الدوري الأوروبي
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