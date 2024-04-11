دوري المؤتمر الأوروبي - أستون فيلا يجتاز ليل.. وفنربخشة كاد يقلب الطاولة على أولمبياكوس

تغلب أستون فيلا الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أولي واتكينز الهدف الأول في الدقيقة 13، وأضاف جون ماكجين الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وقلص بافودي دياكيتي الفارق في الدقيقة 84، ليبقي على الحظوظ قبل الإياب في فرنسا يوم الخميس المقبل 18 أبريل.

وتعادل فيورنتينا الإيطالي مع مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بدون أهداف.

فيما فاز أولمبياكوس اليوناني على فنربخشة التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم كونستانتينوس فورتونيس لأولمبياكوس في الدقيقة 8، وأضاف ستيفان يوفيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 57 سجل تشيكينيو الثالث في الدقيقة 57، بصناعة المغربي أيوب الكعبي.

فنربخشة تمكن من تقليص الفارق بواسطة دوسان تاديتش في الدقيقة 68، ثم عرفان كافيتشي في الدقيقة 74.

وأخيرا تغلب كلوب بروج البلجيكي على باوك اليوناني بهدف دون رد سجله هوجو فيلتيسين في الدقيقة 6.