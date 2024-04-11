دوري المؤتمر الأوروبي - أستون فيلا يجتاز ليل.. وفنربخشة كاد يقلب الطاولة على أولمبياكوس

الخميس، 11 أبريل 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

أولي واتكينز

تغلب أستون فيلا الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أولي واتكينز الهدف الأول في الدقيقة 13، وأضاف جون ماكجين الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وقلص بافودي دياكيتي الفارق في الدقيقة 84، ليبقي على الحظوظ قبل الإياب في فرنسا يوم الخميس المقبل 18 أبريل.

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي – ليفركوزن يعزز سلسلته بالفوز على وست هام.. وبنفيكا يتفوق أمام مارسيليا صلاح لم يكن كافيا للإنقاذ.. أتالانتا يضرب ليفربول بثلاثية في أنفيلد أسبوع مانشيني.. روما ينتصر على ميلان لأول مرة منذ 2019 في الدوري الأوروبي

وتعادل فيورنتينا الإيطالي مع مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بدون أهداف.

فيما فاز أولمبياكوس اليوناني على فنربخشة التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم كونستانتينوس فورتونيس لأولمبياكوس في الدقيقة 8، وأضاف ستيفان يوفيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 57 سجل تشيكينيو الثالث في الدقيقة 57، بصناعة المغربي أيوب الكعبي.

فنربخشة تمكن من تقليص الفارق بواسطة دوسان تاديتش في الدقيقة 68، ثم عرفان كافيتشي في الدقيقة 74.

وأخيرا تغلب كلوب بروج البلجيكي على باوك اليوناني بهدف دون رد سجله هوجو فيلتيسين في الدقيقة 6.

أستون فيلا أولي واتكينز دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
كلوب: بعض اللاعبين أدهشني سوء أداءهم.. وهذه حظوظ العودة تغريم فنربخشة واعتبار جالاتاسراي فائزا في السوبر التركي 3-0 مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل إصابة فاران وإيفانز الدوري الأوروبي – ليفركوزن يعزز سلسلته بالفوز على وست هام.. وبنفيكا يتفوق أمام مارسيليا صلاح لم يكن كافيا للإنقاذ.. أتالانتا يضرب ليفربول بثلاثية في أنفيلد أسبوع مانشيني.. روما ينتصر على ميلان لأول مرة منذ 2019 في الدوري الأوروبي انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (0)-(3) أتالانتا.. كارثة في أنفيلد انتهت الدوري الأوروبي - ميلان (0)-(1) روما.. فوز الذئاب
أخر الأخبار
كلوب: بعض اللاعبين أدهشني سوء أداءهم.. وهذه حظوظ العودة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تغريم فنربخشة واعتبار جالاتاسراي فائزا في السوبر التركي 3-0 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل إصابة فاران وإيفانز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المؤتمر الأوروبي - أستون فيلا يجتاز ليل.. وفنربخشة كاد يقلب الطاولة على أولمبياكوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – ليفركوزن يعزز سلسلته بالفوز على وست هام.. وبنفيكا يتفوق أمام مارسيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو يهدي هدفيه في الاتحاد لروح معد الزمالك البدني الراحل 3 ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 ساعة | الدوري المصري
صلاح لم يكن كافيا للإنقاذ.. أتالانتا يضرب ليفربول بثلاثية في أنفيلد 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي