الدوري الأوروبي – ليفركوزن يعزز سلسلته بالفوز على وست هام.. وبنفيكا يتفوق أمام مارسيليا

الخميس، 11 أبريل 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس

وصل باير ليفركوزن لـ 42 مباراة على التوالي دون خسارة بالفوز على وست هام الإنجليزي بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وانتصر بنفيكا على مارسيليا بنتيجة 2-1 في المرحلة ذاتها التي شهدت خسارة ميلان وليفربول من روما وأتالانتا على الترتيب.

واستمر حلم باير ليفركوزن بتحقيق الثلاثية، حيث بات قريبا من نصف نهائي الدوري الأوروبي، وعلى بُعد 3 نقاط من تحقيق لقب الدوري الألماني ووصل لنهائي كأس ألمانيا.

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وأطلق لاعبو ليفركوزن العديد من التسديدات والتي وصلت لـ 33 تسديدة من بينها 13 على المرمى، كما لمسوا الكرة 73 في منطقة جزاء الخصم ووصل الاستحواذ لـ 73%.

وكعادة باير ليفركوزن خطف البدلاء الفوز في الدقائق الأخيرة.

حيث سجل يوناس هوفمان هدف التقدم في الدقيقة 83 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل.

وعزز النيجيري فيكتور بونيفاس النتيجة بهدف ثاني من صناعة هوفمان في الدقيقة 90+1.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس لحسم التأهل من مدينة لندن.

بنفيكا × مارسيليا

انتصر النسور على ملعبهم ووسط أنصارهم بنتيجة 2-1 على مارسيليا قبل لقاء الإياب في فيلودروم معقل ممثل جنوب فرنسا الأسبوع المقبل.

ولم يخسر بنفيكا مطلقا من أي فريق فرنسي أوروبيا على ملعبه حيث فاز في 13 مناسبة وتعادل في 5.

وتقدم النسور بهدف رافا سيلفا في الدقيقة 16.

وعزز أنخل دي ماريا النتيجة بهدف في الدقيقة 52.

وقلص بيير أوباميانج الفارق في الدقيقة 67 للضيوف.

هدف رفع به رصيده لـ 10 أهداف في الدوري الأوروبي الموسم الجاري كأفضل هداف في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

كما رفع رصيده لـ 56 هدفا في المسابقات الأوروبية كثاني أفضل هداف إفريقي بعد محمد صلاح صاحب الـ 57 هدفا.

وست هام بنفيكا مارسيليا الدوري الأوروبي باير ليفركوزن
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