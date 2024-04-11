زيزو يهدي هدفيه في الاتحاد لروح معد الزمالك البدني الراحل

الخميس، 11 أبريل 2024 - 23:19

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو

أهدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدفيه في مرمى الاتحاد السكندري إلى روح محمد مدحت المعد البدني للأبيض، والذي توفي يوم الخميس الماضي.

وقال زيزو في تصريحاته للمركز الإعلامي للأبيض: "الفوز على الاتحاد السكندري مهم جداً، وسيمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وأضاف "أن الجميع في حالة تركيز شديد من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الزمالك".

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وتغلب الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 8 بالدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الأبيض أحمد سيد زيزو "هدفين" في الدقيقتين 14 و89، وناصر ماهر في الدقيقة 34.

وفاز زيزو بجائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني عشر.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع من 16 مباراة.

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