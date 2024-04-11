طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية
الخميس، 11 أبريل 2024 - 23:19
كتب : FilGoal
أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة مروان عطية خلال مباراة زد.
مروان عطية
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على زد بنتيجة 1-0 بفضل هدف وسام أبو علي.
وخرج مروان عطية متأثرا بالإصابة في الدقيقة 65 وعوضه محمد مجدي "أفشة".
وقال جاب الله عبر موقع النادي: "مروان عطية اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية".
وأضاف "سيجري أشعة لتشخيص إصابته بشكل دقيق وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية".
ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 10 لـ الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.
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وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.
وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.
وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.
فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.