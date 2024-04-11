طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة مروان عطية خلال مباراة زد.

وفاز الأهلي على زد بنتيجة 1-0 بفضل هدف وسام أبو علي.

وخرج مروان عطية متأثرا بالإصابة في الدقيقة 65 وعوضه محمد مجدي "أفشة".

وقال جاب الله عبر موقع النادي: "مروان عطية اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية".

وأضاف "سيجري أشعة لتشخيص إصابته بشكل دقيق ‏وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 10 لـ الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

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وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.