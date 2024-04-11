صلاح لم يكن كافيا للإنقاذ.. أتالانتا يضرب ليفربول بثلاثية في أنفيلد

تعرض ليفربول لخسارة صاعقة على يد ضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل الثلاثية جيانلوكا سكاماكا "هدفين" في الدقيقتين 38 و61، وماريو باساليتش في الدقيقة 83.

النتيجة تركت ليفربول في وضع معقد للغاية قبل الإياب في بيرجامو يوم الخميس القادم 18 أبريل.

وتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حتى شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من هارفي إليوت، وسجل هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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البدايات من نار

أطلق باساليتش الضربة الأولى في الدقيقة 3 ولكن تصدى الحارس كاويمين كيلير ببراعة.

وفي الدقيقة 4 رد داروين نونيز بتسديدة تصدى لها الحارس المتألق خوان موسم.

استمرت المحاولات بتسديدة أليكسيس ماك أليستر التي مرت فوق العارضة في الدقيقة التالية.

وحاول تيون كوبماينرز لأتالانتا في الدقيقة 12 ولكن اصطدمت الكرة بالدفاع.

ثم سدد اللاعب نفسه ركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 14.

ورد داروين مجددا بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 15.

أخطر الفرص كانت تسديدة هارفي إليوت التي ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 38 سجل سكاماكا الهدف الأول لأتالانتا بعد تمريرة دافيدي زاباكوستا.

فشلت مهمة الإنقاذ

مع انطلاق الشوط الثاني حل الثلاثي محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وكوستاس تسيميكاس بدلا من هارفي إليوت وكرتيس جونز وأندي روبرتسون

وسدد سوبوسلاي كرة ارتطمت بالدفاع في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 56 سدد صلاح من متابعة تألق خوان موسو في التصدي لها إلى ركنية، وصلت إلى رأس فيرجيل فان دايك الذي سدد ليتصدى موسو من جديد.

وأتى لويس دياز بدلا من داروين في الدقيقة 60.

ولكن في الدقيقة 61 سجل سكاماكا الهدف الثاني بعد عرضية من شارل دي كيتيلاري.

واستمرت محاولات أتالانتا من كوبماينرز مرة أخرى بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 65.

وسجل صلاح هدفا فتح طريق العودة في الدقيقة 80، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم تأكيد راية التسلل ضده ليحتفظ أتالانتا بنظافة شباكه.

وفي الدقيقة 83 سدد ماريو باساليتش الضربة القاضية من متابعة تسديدة إيدرسون العائدة من الحارس.

وحاول صلاح مرة أخرى من متابعة بالرأس في الدقيقة 89 ولكنها مرت فوق العارضة.

في 43 مباراة خاضها يورجن كلوب على ملعب أنفيلد مع ليفربول في المسابقات الأوروبية، لم يخسر سوى 5 مباريات فقط، كانت تلك هي الخامسة، والثانية على يد أتالانتا.

الأولى أمام أتلتيكو مدريد 3-2 في دوري أبطال أوروبا 2020، والثانية أمام أتالانتا نفسه بنتيجة 2-0 في دور المجموعات للنسخة التالية.

الثالثة كانت أمام إنتر ميلان بنتيجة 1-0، والرابعة هي الشهيرة أمام ريال مدريد بنتيجة 5-2 في الموسم الماضي لدوري الأبطال.