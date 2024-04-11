أسبوع مانشيني.. روما ينتصر على ميلان لأول مرة منذ 2019 في الدوري الأوروبي

الخميس، 11 أبريل 2024 - 23:07

كتب : FilGoal

جانلوكا مانشيني - روما - ميلان

سقط ميلان في فخ الخسارة على ملعبه سان سيرو أمام روما بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدف اللقاء: جانلوكا مانشيني.

وحسم المدافع الدولي الإيطالي فوز روما للمباراة الثانية على التوالي بنفس الطريقة، حيث سجل هدف الفوز ضد لاتسيو في الدربي يوم السبت الماضي من صناعة باولو ديبالا.

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وكرر نفس الأمر اليوم من صناعة ديبالا، وكلاهما جاء برأسية في الشوط الأول من اللقاء.

وسيلتقي ميلان وروما في الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

ولأول مرة ينتصر روما على ميلان منذ 2019، حيث خسر 6 مباريات وتعادل في 3 منذ الفوز الأخير.

وصف المباراة

هاجم ميلان في بداية اللقاء وتألق ميل سيفلار وتصدى لفرصة تيجاني رينيدرز في الدقيقة 9.

وتألق مايك ماينيان حارس ميلان وتصدى لتسديدة كادت أن تغالطه في الدقيقة 17 من ستيفان الشعراوي وحوّلها لركنية.

ديبالا نفذ الركنية وأودعها مانشيني برأسية في الشباك في الدقيقة 18.

رد ميلان جاء قويا، رأسية من أوليفييه جيرو أبعدها روميلو لوكاكو من على خط المرمى ثم رأسية أخرى فرنسية أبعدها البلجيكي مجددا في الدقيقة 21.

وتألق سيفلار في التصدي لتصويبة رائعة من كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 41.

ضغط ميلان بقوة في الشوط الثاني لكن دون أي محاولات خطيرة.

وفي الدقيقة 75 أبعد حارس روما تصويبة ياسين عدلي.

وتوغل صامويل شوكويزي بمهارة رائعة من الجهة اليسرى ومرر عرضية أرضية لجيرو سددها وارتدت من العارضة في الدقيقة 87.

ضغط ميلان لم يسفر عن أي جديد لتنتهي المباراة بفوز روما.

روما ميلان الدوري الأوروبي
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