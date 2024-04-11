الشرق الأوسط: القبض على مشجع بعد الاعتداء على حمد الله
الخميس، 11 أبريل 2024 - 22:53
كتب : FilGoal
ألقت السلطات في إماراة أبو ظبي القبض على مشجع اعتدى على عبد الرازق حمد الله لاعب اتحاد جدة عقب نهاية السوبر السعودي.
عبد الرزاق حمد الله
النادي : الاتحاد
وخسر الاتحاد بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي من الهلال.
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية "القبض على المشجع الذي اعتدى على نجم هجوم فريق الاتحاد عبد الرزاق حمد الله وإحالته للجهات الأمنية في أبو ظبي".
والتقطت العدسات أحد مشجعي الاتحاد متواجد في المنصة يعتدي على المهاجم المغربي بالضرب بعد مشادة كلامية جمعتهما.
مشجع يضرب عبد الرزاق حمد الله بعد أن رش عليه المياه 📷 pic.twitter.com/tOib1c4eZ4— FilGoal (@FilGoal) April 11, 2024
وتطور المشادة حيث رشّ حمد الله الماء تجاه المتفرج، الذي حاول بدوره ضرب اللاعب مرتين بعصا.
وتدخل المنظمون ولاعبي الاتحاد لفض الاشتباك بينهما.
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المجد الأزرق.. يتواصل🔵🏆— SSC (@ssc_sports) April 11, 2024
شاهد رباعية الهلال في شباك الاتحاد بصوت فارس عوض⬇#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/DdNLp0R8tB
الزعيم واصل فرض سيطرته محققًا الانتصار الـ 34 على التوالي في جميع المسابقات.
وبذلك لم يعد أي أمل للاتحاد حامل لقب الدوري في الفوز ببطولات سوى كأس خادم الحرمين الشريفين التي سيواجه بها الهلال أيضا.
ويستمر الهلال الأكثر تتويجا بكأس السوبر السعودي باللقب الرابع، بعد 2015 و2018 و2021.
النصر هو التالي بلقبين في 2019 و2020، بينما توجت به الفرق التالية مرة واحدة: الفتح (2013) - الشباب (2014) - الأهلي (2016) - الاتحاد (2022).