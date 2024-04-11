الشرق الأوسط: القبض على مشجع بعد الاعتداء على حمد الله

ألقت السلطات في إماراة أبو ظبي القبض على مشجع اعتدى على عبد الرازق حمد الله لاعب اتحاد جدة عقب نهاية السوبر السعودي.

وخسر الاتحاد بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي من الهلال.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية "القبض على المشجع الذي اعتدى على نجم هجوم فريق الاتحاد عبد الرزاق حمد الله وإحالته للجهات الأمنية في أبو ظبي".

والتقطت العدسات أحد مشجعي الاتحاد متواجد في المنصة يعتدي على المهاجم المغربي بالضرب بعد مشادة كلامية جمعتهما.

مشجع يضرب عبد الرزاق حمد الله بعد أن رش عليه المياه 📷 pic.twitter.com/tOib1c4eZ4 — FilGoal (@FilGoal) April 11, 2024

وتطور المشادة حيث رشّ حمد الله الماء تجاه المتفرج، الذي حاول بدوره ضرب اللاعب مرتين بعصا.

وتدخل المنظمون ولاعبي الاتحاد لفض الاشتباك بينهما.

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الزعيم واصل فرض سيطرته محققًا الانتصار الـ 34 على التوالي في جميع المسابقات.

وبذلك لم يعد أي أمل للاتحاد حامل لقب الدوري في الفوز ببطولات سوى كأس خادم الحرمين الشريفين التي سيواجه بها الهلال أيضا.

ويستمر الهلال الأكثر تتويجا بكأس السوبر السعودي باللقب الرابع، بعد 2015 و2018 و2021.

النصر هو التالي بلقبين في 2019 و2020، بينما توجت به الفرق التالية مرة واحدة: الفتح (2013) - الشباب (2014) - الأهلي (2016) - الاتحاد (2022).