مدرب زد: نواجه سوء توفيق في المباريات الأخيرة.. واستقبلنا هدفا بتسديدة غير متوقعة

أوضح محمد ثابت صاروخ المدرب العام لـ زد أن فريقه يواجه سوء توفيق في المباريات الأخيرة.

ولم يحقق زد الفوز للمباراة السادسة على التوالي بالخسارة من الأهلي بهدف متأخر.

وقال المدرب العام لزد عبر أون تايم سبورتس: "واجهنا سوء توفيق في المباريات الأخيرة، ضد المصري استقبلنا هدفا في +95 وأهدرنا ركلة جزاء ضد سيراميكا وخسرنا أمام الأهلي في الوقت القاتل، واللاعبون أدوا ما عليهم وسنبدأ التفكير في المباريات المقبلة".

وأضاف "الطموح ارتفع بعد البداية الجيدة ونحن فريق صاعد ونحقق نتائج إيجابية لكن يقابلنا سوء توفيق مؤخرا، واستقبلنا هدفا بتسديدة غير متوقعة".

وأتم "يوم السبت المقبل لدينا مباراة ضد الإسماعيلي سنفكر فيها من الآن".

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وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.