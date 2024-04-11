وسام أبو علي يكشف ما طلبه منه كولر أمام زد

الخميس، 11 أبريل 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

علي لطفي يتألق أمام رأسية وسام أبو علي

كشف وسام أبو علي لاعب الأهلي ما طلبه منه مارسيل كولر خلال الفوز على زد في لقاء مؤجل من الجولة الـ 8 لـ الدوري المصري.

وسجل وسام أبو علي هدف فوز الأهلي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

وقال وسام أبو علي عبر أون تايم سبورتس: "الهدف مهم لي كثيرا من أجل الثقة بالنفس، أهدرت فرصة ضد إنبي بعدما شاركت كبديل، وضد زد ضغطت وساهمت في فرص عدة وسجلت".

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وأضاف "قبل المباراة تحدثنا عن أهمية وضرورة الفوز على حساب الأداء، والحمد لله سجلت هدفا في الدقائق الأخيرة".

وأتم "الهدف توفيق من الله، وكولر طلب مني أن ألعب في مركز المهاجم الثاني، وأدخل منطقة الجزاء وأهم شيء الفوز".

ورفع وسام رصيده من الأهداف مع الأهلي لـ 3 في الدوري المصري منذ انضمامه.

وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

الأهلي الدوري المصري وسام أبو علي
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