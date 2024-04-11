كولر: اللاعبون بشر وليسوا ماكينات.. وأردنا إسعاد الجمهور بالفوز في العيد

شدد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على أن فريقه لعب بشكل أفضل ضد زد عن مواجهتي البنك الأهلي وإنبي في ظل ضغط المباريات.

وانتصر الأهلي بهدف متأخر من تسجيل وسام أبو علي على زد في لقاء مؤجل من الجولة 8 لـ الدوري المصري.

وقال كولر عبر أون تايم سبورتس: "خسرنا بطريقة دراماتيكية ضد البنك الأهلي ثم تعادلنا بهدف متأخر ضد إنبي رغم السيطرة طيلة المباراة، وضد زد تحكمنا في اللقاء منذ الدقيقة 15 وكان ينقصنا الدقة وتحويل الفرص لأهداف وسعداء بالفوز وتحقيق الـ 3 نقاط".

وأضاف "لدينا إصابات عديدة بسبب ضغط المباريات، وكل لاعب مصاب له وزنه وتأثيره على الفريق والكرة المصرية".

وواصل "نحاول التعامل مع الظروف في ظل خوض 4 مباريات خلال أسبوع ونصف وهو ما يُزيد الحمل على اللاعبين الذين لم يحصلوا على راحة طيلة 3 أسابيع ولم يحتفلوا بالعيد مع أسرهم ولابد من وضع ذلك في الحسابات".

وأكمل "اللاعبون بشر وليسوا ماكينات ولابد من حدوث إرهاق ذهني وبدني، لكني سعيد بما قدمه اللاعبين وكان ينقصنا فقط اللمسة الأخيرة وهو ما نحاول دائما حله في المران".

وأتم "أردنا إسعاد الجمهور بالفوز في العيد، وأريدهم أن يستعدوا من الغد لمباراة الزمالك مثلنا، وأود رؤيتهم في المدرجات لأنهم مصدر قوتنا واللاعب رقم 12".

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وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.