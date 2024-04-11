جوميز: غياب شيكابالا؟ قد يكون قراري ولكن.. وهكذا نستعد لمواجهة الأهلي

أبدى جوزيه جوميز مدرب الزمالك سعادته بالفوز الكبير على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 8 للدوري المصري.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "استحوذنا بشكل جيد ولم نكن مثاليين هجوميا. كانت لديهم فرصة واحدة للتهديف من كرة ثابتة لم نتمكن من التعامل فيها مع المرتدة.

لم أرَ الإحصائيات بعد ولكن أعتقد أن استحواذنا في الشوط الأول لا يقل عن 80%

لعبنا مباراة جيدة وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون ولكن ما أريده كمدرب هو التحسن المستمر ولذلك أتمنى أن أرى المزيد من الفرص تتحول لأهداف

المداورة طبيعية مع اللعب كل 3 أيام ومن الطبيعي أن أسمح للكل بالتعافي. شيكابالا ومصطفى شلبي لم يتمكنا من اللعب اليوم. ربما أقرر ذلك ولكنه لم يكن قراري اليوم.

شيكابالا مصاب بنزلة برد وشلبي تعرض لركلة في ضلوعه ولم يتمكن من التدرب أو اللعب.

الشيء الجيد والصعب للمدرب أن كل اللاعبين يتدربون جيدا، وإذا غيرت لاعبا فهو يعرف ماذا يجب أن يفعل وجاهز لفعله. بالنسبة لي اختيار قائمة المباراة صعب للغاية لأن الكل يجب أن يتواجد فيها.

الاستعداد للأهلي سيكون مثل أي مباراة. الان اتركني أستمتع مع اللاعبين خلال الساعات المتبقية ثم سنبدأ التحضير.

وفي المؤتمر الصحفي قال جوميز: "هناك من يرى أن ما فعلناه أمراً سهلاً في الملعب، لكن الاتحاد فريق قوي ويستطيع خلق التحولات الهجومية من الدفاع، وفي الشوط الثاني المنافس كان لديه فرصة محققة للتهديف عن طريق خطأ من الكرات الثابتة الخاصة بنا".

وأضاف "اللاعب الكبير في العمر مثل الشمس والقمر، و عبدالله السعيد لاعب محترف على أعلى مستوى، كما أن الذكاء الذي يتمتع به يجعله مفيداً لأي فريق يلعب له، وسعيد بما قدمه بشأن رؤيته للملعب والطريقة التي يرى بها المباراة وهى فرصة هائلة لزملائه الذين يلعبون أمامه لاستلام الكرات الدقيقة".

وواصل "عمر جابر كان يشعر بشد عضلي ودونجا كان يشعر بالتعب، وحافظنا عليه خوفاً من الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء".

وتحدث جوميز عن مشاركة حمزة المثلوثي بالرغم من إمكانية حصوله على بطاقة صفراء ثالثة قائلا:" كنت أريد لا يبدأ المباراة لكنني كنت أشعر بأهمية مباراة الاتحاد بالنسبة لنا والمؤكد الأن أن المثلوثي ودونجا جاهزان للقاء الأهلي".

وكان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة