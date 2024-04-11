زيزو السابع وهدف عالمي ولكن.. الزمالك يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية

الخميس، 11 أبريل 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

الزمالك 3-0 الاتحاد

تغلب الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 8 بالدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الأبيض أحمد سيد زيزو "هدفين" في الدقيقتين 14 و89، وناصر ماهر في الدقيقة 34.

فيما سجل سامسون أكينيولا هدفا رائعا في الدقيقة 42 ولم يحتسب بداعي التسلل.

أخبار متعلقة:
وسام أبو علي يهدي الأهلي انتصارا قاتلا على زد 75 هدفا.. أحمد سيد زيزو سابع هدافي الزمالك تاريخيا الأول لتامر مصطفى ضد الأخضر.. جوناثان وعاطف يقودان فيوتشر للفوز على المصري

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني عشر.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع من 16 مباراة.

انطلاقة نارية

حاول ناصر ماهر بتسديدة في الدقيقة 8 ولكن جاورت المرمى.

وفي الدقيقة 14 انطلق زيزو من اليمين وسجل الهدف الأيمن بإنهاء متقن.

وحاول زيزو مجددا في الدقيقة 26 ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وبعد بينية رائعة من أحمد فتوح، سجل ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وأجرى طارق العشري مدرب الاتحاد تبديلا مبكرا في الدقيقة 38 بنزول عمرو صالح بدلا من شريف رضا.

وفي الدقيقة 42 سجل سامسون أكينيولا هدفا رائعا بلمسة خيالية فوق الحارس، ولكنه كان متسللا فلم يحتسب.

سابع الهدافين

في الدقيقة 56 أتى بيكالي أوبامي بدلا من أحمد القلماوي في صفوف الاتحاد.

وفي الدقيقة 67 حل ثلاثي الزمالك سيف الجزيري ومهاب ياسر ومحمد شحاتة بدلا من ناصر ماهر وسامسون وأحمد حمدي.

على الجانب الآخر اختتم الاتحاد تبديلاته بنزول عمر الوحش وهشام صلاح وعبد الغني محمد بدلا من سيف تقا وخالد الغندور وبنجامين بواتينج.

ثم أتى مصطفى الزناري وزياد كمال بدلا من عمر جابر ونبيل عماد في الدقيقة 85.

وأخيرا في الدقيقة 89 سجل زيزو الهدف الثالث بلمسة رائعة من فوق الحارس.

وانفرد زيزو بالمركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا متفوقا على جمال حمزة صاحب الـ 74 هدفا.

وتقدم الزمالك بهدف زيزو في الدقيقة 15 بتسديدة أرضية من زيزو على يسار الحارس المهدي سليمان، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري لـ 54 هدفا.

ويحتاج زيزو تسجيل 9 أهداف من أجل معادلة أهداف حازم إمام صاحب الـ 84 هدفا بقميص الأبيض.

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الزمالك في كل المسابقات برصيد 134 هدفا.

وتضم القائمة كل من:

عبد الحليم علي 134 هدفا

حسن شحاتة 102 هدفا

جمال عبد الحميد 97 هدفا

علي خليل 94 هدفا

علاء الحامولي 91 هدفا

حازم إمام 84 هدفا

أحمد سيد "زيزو" 76 هدفا

جمال حمزة 74 هدفا

الزمالك الدوري المصري زيزو الاتحاد السكندري
نرشح لكم
مدر زد: نواجه سوء توفيق في المباريات الأخيرة.. واستقبلنا هدفا بتسديدة غير متوقعة وسام أبو علي يكشف ما طلبه منه كولر أمام زد كولر: اللاعبون بشر وليسوا ماكينات.. وأردنا إسعاد الجمهور بالفوز في العيد جوميز: غياب شيكابالا؟ قد يكون قراري ولكن.. وهكذا نستعد لمواجهة الأهلي وسام أبو علي يهدي الأهلي انتصارا قاتلا على زد 75 هدفا.. أحمد سيد زيزو سابع هدافي الزمالك تاريخيا انتهت في الدوري المصري - الزمالك (3)-(0) الاتحاد السكندري انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) الأهلي.. فوز قاتل
أخر الأخبار
مدر زد: نواجه سوء توفيق في المباريات الأخيرة.. واستقبلنا هدفا بتسديدة غير متوقعة 52 ثاتيه | الدوري المصري
وسام أبو علي يكشف ما طلبه منه كولر أمام زد 9 دقيقة | الدوري المصري
كولر: اللاعبون بشر وليسوا ماكينات.. وأردنا إسعاد الجمهور بالفوز في العيد 20 دقيقة | الدوري المصري
جوميز: غياب شيكابالا؟ قد يكون قراري ولكن.. وهكذا نستعد لمواجهة الأهلي 47 دقيقة | الدوري المصري
لا يعرف إلا الفوز.. الهلال يسحق الاتحاد في نهائي كأس السوبر بمشاركة حجازي ساعة | المحترفون
زيزو السابع وهدف عالمي ولكن.. الزمالك يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية ساعة | الدوري المصري
وسام أبو علي يهدي الأهلي انتصارا قاتلا على زد ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - ليفربول (0)-(2) أتالانتا.. الثااااني من سكاماكا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 3 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 4 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى