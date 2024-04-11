زيزو السابع وهدف عالمي ولكن.. الزمالك يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية

تغلب الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 8 بالدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الأبيض أحمد سيد زيزو "هدفين" في الدقيقتين 14 و89، وناصر ماهر في الدقيقة 34.

فيما سجل سامسون أكينيولا هدفا رائعا في الدقيقة 42 ولم يحتسب بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني عشر.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع من 16 مباراة.

انطلاقة نارية

حاول ناصر ماهر بتسديدة في الدقيقة 8 ولكن جاورت المرمى.

وفي الدقيقة 14 انطلق زيزو من اليمين وسجل الهدف الأيمن بإنهاء متقن.

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ركنها ركنة معلم 🏹🔥 أحمد مصطفى زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الاتحاد#ONTime_Sports pic.twitter.com/Ut2t70FSOB — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024

وحاول زيزو مجددا في الدقيقة 26 ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وبعد بينية رائعة من أحمد فتوح، سجل ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة 34.

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يا ناصر يا رايق 🏹🔥 ناصر ماهر يسجل أولى أهدافه مع الزمالك بعد أسيست ولا أروع من فتوح#ONTime_Sports pic.twitter.com/VnnT4rADwM — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024

وأجرى طارق العشري مدرب الاتحاد تبديلا مبكرا في الدقيقة 38 بنزول عمرو صالح بدلا من شريف رضا.

وفي الدقيقة 42 سجل سامسون أكينيولا هدفا رائعا بلمسة خيالية فوق الحارس، ولكنه كان متسللا فلم يحتسب.

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مزيكا مزيكا من الزمالك 😮🏹 هدف عالممي من سامسون في مرمى الاتحاد ولكن الفار يتدخل ويلغيه بداعي التسلل#ONTime_Sports pic.twitter.com/lvU879KR3S — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024

سابع الهدافين

في الدقيقة 56 أتى بيكالي أوبامي بدلا من أحمد القلماوي في صفوف الاتحاد.

وفي الدقيقة 67 حل ثلاثي الزمالك سيف الجزيري ومهاب ياسر ومحمد شحاتة بدلا من ناصر ماهر وسامسون وأحمد حمدي.

على الجانب الآخر اختتم الاتحاد تبديلاته بنزول عمر الوحش وهشام صلاح وعبد الغني محمد بدلا من سيف تقا وخالد الغندور وبنجامين بواتينج.

ثم أتى مصطفى الزناري وزياد كمال بدلا من عمر جابر ونبيل عماد في الدقيقة 85.

وأخيرا في الدقيقة 89 سجل زيزو الهدف الثالث بلمسة رائعة من فوق الحارس.

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وانفرد زيزو بالمركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا متفوقا على جمال حمزة صاحب الـ 74 هدفا.

وتقدم الزمالك بهدف زيزو في الدقيقة 15 بتسديدة أرضية من زيزو على يسار الحارس المهدي سليمان، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري لـ 54 هدفا.

ويحتاج زيزو تسجيل 9 أهداف من أجل معادلة أهداف حازم إمام صاحب الـ 84 هدفا بقميص الأبيض.

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الزمالك في كل المسابقات برصيد 134 هدفا.

وتضم القائمة كل من:

عبد الحليم علي 134 هدفا

حسن شحاتة 102 هدفا

جمال عبد الحميد 97 هدفا

علي خليل 94 هدفا

علاء الحامولي 91 هدفا

حازم إمام 84 هدفا

أحمد سيد "زيزو" 76 هدفا

جمال حمزة 74 هدفا