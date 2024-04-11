وسام أبو علي يهدي الأهلي انتصارا قاتلا على زد

انتصر الأهلي بصعوبة بهدف دون رد على زد في لقاء مؤجل من الجولة 8 لـ الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: وسام أبو علي.

وأوقف الأهلي نزيف نقاطه في آخر مباراتين بعد خسارة وتعادل ضد البنك الأهلي وإنبي على الترتيب.

وظل زد دون فوز في آخر 6 مباريات بالدوري حيث تعادل في 4 وخسر 2.

وتوقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة.

فيما ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.





























































التشكيل

بدأ عمر كمال أساسيا مع الأهلي لأول مرة كظهير أيمن، وعوّض كريم الدبيس غياب علي معلول.

فيما قاد محمود عبد المنعم "كهربا" الهجوم.

في المقابل اعتمد مجدي عبد العاطي على نفس الأسماء التي شاركت ضد سيراميكا كليوباترا.

وقاد شادي حسين ومصطفى زيكو الهجوم.

وصف المباراة

بدأ الأهلي ضاغطا مبكرا بحثا عن الهدف الأول وهو ما دام طيلة الشوط الأول لكن دون استغلال للفرص.

في الدقيقة 7 أرسل رضا سليم عرضية مرت من كهربا ووصلت لعمرو السولية الذي سدد كرة ارتدت من قدم مصطفى العش وتابعها بتصويبة علت العارضة.

وفي الدقيقة 15 باغت رضا سليم مرمى علي لطفي بتسديدة مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 25 توغل عمر كمال من الجهة اليمنى وأرسل عرضية ساقطة لكهربا الذي لم يُحسن التعامل معها.

وأهدر طاهر محمد طاهر في الدقيقة 34 برأسية من داخل منطفة الجزاء فرصة التقدم بعد عرضية من مروان عطية.

ومرت عرضية عمر كمال في الدقيقة 39 من على رأس كهربا أمام المرمى.

التهديد الأول لأصحاب الأرض جاء في الدقيقة 42 بتصويبة أرضية من أحمد الصغيري تصدى لها شوبير بثبات.

شوط أول انتهى بتفوق أحمر دون أهداف.

أجرى زد تغييرين بمشاركة أحمد عاطف "قطة" ومصطفى عادل بدلا من أحمد زكي ومعط ماجاسا مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 60 أضاف عبد العاطي تغييرين هجوميين جديدين بمشاركة مصطفى سعد وديلسون كاموني بدلا من عبد الرحمن البانوبي وشادي حسين.

الربع ساعة الأولى شهدت محاولات زد لتهديد مرمى الأهلي

رد مارسيل كولر في الدقيقة 63 بتغييرين بمشاركة وسام أبو علي وأحمد عبد القادر بدلا من عمرو السولية وطاهر.

وكاد أبو علي برأسية أن يسجل هدف التقدم من أول لمسة له لكن علي لطفي تألق وأبعدها لركنية.

ونفّذ رضا سليم ركنية متقنة سدد عبد المنعم برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لعلي لطفي في الدقيقة 64.

وشارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من مروان عطية الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وفي الدقيقة 75 سجل أحمد عبد القادر هدف تقدم الأهلي الأول بعد تشتيت دفاعي خلال ركلة ركنية لكن الحكم أشهر راية التسلل لتداخل كهربا في اللعبة، وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

وشارك أنتوني موديست وكريم فؤاد بدلا من كهربا ورضا سليم في محاولة لتنشيط الهجوم في الدقيقة 85.

وأطلق وسام أبو علي تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمهيد من أنتوني موديست سكنت شباك لطفي معلنة تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 89.

هدف كان كافيا ليكتب انتصار للأهلي.