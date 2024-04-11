انتهت الدوري الأوروبي - ميلان (0)-(1) روما.. فوز الذئاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد روما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان ذهابا في سان سيرو معقل ميلان ويقام الإياب في الأولمبيكو ملعب روما الخميس المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: العارضة تمنع الثاني من جيرو بعد مرور رائع من شوكويزي

ق 60: فرص دون خطورة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تصويبة رائعة من بولسيتش يتصدى لها سيفلار

ق 21: لوكاكو يبعد الكرة من على الخط مرتين ويمنع ميلان من التعادل

ق 19: جوووول أووووول.. مانشيني برأسية يسجل الأول لروما بعد ركنية نفذها ديبالا

ق 17: مايك يتألق في التصدي لفرصة الشعراوي

ق 9: تصويبة من تيجاني يتصدى لها الحارس

بداية اللقاء