انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (0)-(3) أتالانتا.. كارثة في أنفيلد
الخميس، 11 أبريل 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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ق 91 سوبوسلاي يسدد وموسو يتصدى
ق 89 صلاح يسدد من متابعة ولكن رأسيته تمر فوق العارضة
ق 83 جوووول ماريو باساليتش يسجل الثالث من متابعة تسديدة إيدرسون العائدة من الحارس
ق80 صلاح يسجل ولكن الفيديو يراجع الهدف ويلغيه
ق 65 تيون كوبماينرز يسدد مرة أخرى ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 61 جوووول سكاماكا يسجل مرة أخرى بعد عرضية من شارل دي كيتيلاري
ق 60 لويس دياز بدلا من داروين نونيز
ق 57 فيرجيل فان دايك يسدد بالرأس من ركنية وموسو يتصدى من جديد
ق 56 صلاح يسدد كرة خطيرة من متابعة ولكن الحارس خوان موسو يتألق
ق 49 سوبوسلاي يسدد ولكن الكرة ترتطم بالدفاع
ق 46 محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وكوستاس تسيميكاس بدلا من هارفي إليوت وكرتيس جونز وأندي روبرتسون
استراحة
ق 38 جوووول جيانلوكا سكاماكا يسجل لأتالانتا بعد تمريرة دافيدي زاباكوستا
ق 29 كرتيس جونز يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 27 هارفي إليوت يسدد ولكن الكرة ترتطم بالقائم الأيسر
ق 15 داروين نونيز يسدد ولكن بجوار القائم
ق 14 تيون كوبماينرز يسد ركلة حرة ولكن فوق العارضة
ق 12 تيون كوبماينرز يسدد ولكن الكرة تصطدم بدفاع ليفربول
ق 5 أليكسيس ماك أليستر يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 4 داروين نونيز يسدد ولكن الحارس خوان موسو يتصدى
ق 3 ماريو باساليتش يهدر الأول مبكرا.. كاويمين كيلير يتصدى
بداية المباراة