انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (0)-(3) أتالانتا.. كارثة في أنفيلد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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ق 91 سوبوسلاي يسدد وموسو يتصدى

ق 89 صلاح يسدد من متابعة ولكن رأسيته تمر فوق العارضة

ق 83 جوووول ماريو باساليتش يسجل الثالث من متابعة تسديدة إيدرسون العائدة من الحارس

ق80 صلاح يسجل ولكن الفيديو يراجع الهدف ويلغيه

ق 65 تيون كوبماينرز يسدد مرة أخرى ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 61 جوووول سكاماكا يسجل مرة أخرى بعد عرضية من شارل دي كيتيلاري

ق 60 لويس دياز بدلا من داروين نونيز

ق 57 فيرجيل فان دايك يسدد بالرأس من ركنية وموسو يتصدى من جديد

ق 56 صلاح يسدد كرة خطيرة من متابعة ولكن الحارس خوان موسو يتألق

ق 49 سوبوسلاي يسدد ولكن الكرة ترتطم بالدفاع

ق 46 محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وكوستاس تسيميكاس بدلا من هارفي إليوت وكرتيس جونز وأندي روبرتسون

استراحة

ق 38 جوووول جيانلوكا سكاماكا يسجل لأتالانتا بعد تمريرة دافيدي زاباكوستا

ق 29 كرتيس جونز يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 27 هارفي إليوت يسدد ولكن الكرة ترتطم بالقائم الأيسر

ق 15 داروين نونيز يسدد ولكن بجوار القائم

ق 14 تيون كوبماينرز يسد ركلة حرة ولكن فوق العارضة

ق 12 تيون كوبماينرز يسدد ولكن الكرة تصطدم بدفاع ليفربول

ق 5 أليكسيس ماك أليستر يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 4 داروين نونيز يسدد ولكن الحارس خوان موسو يتصدى

ق 3 ماريو باساليتش يهدر الأول مبكرا.. كاويمين كيلير يتصدى

بداية المباراة