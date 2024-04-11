تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

الخميس، 11 أبريل 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في برايتون

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويتواجد محمد صلاح هداف ليفربول على مقاعد البدلاء.

جاء ذلك حيث يبدأ ثلاثي هجومي مكون من هارفي إيليوت وداروين نونيز وكودي جاكبو.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: كويمان كيلهير.

الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس.

الوسط: كورتيس جونز - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: هارفي إيليوت - داروين نونيز - كودي جاكبو.

ويحل أتالانتا ضيفا على ليفربول في الذهاب، على أن يخرج الريدز لملاقاته إيابا في بيرجامو يوم الخميس المقبل 18 أبريل.

محمد صلاح ليفربول
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