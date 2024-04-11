تشكيل الدوري الأوروبي - لياو وجيرو في هجوم ميلان.. وديبالا ولوكاكو يقودان روما

الخميس، 11 أبريل 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - جيرو - ميلان

يبدأ ماليك تشاو في دفاع ميلان لتعويض غياب فيكايو توموري، ويشارك كريس سمولينج لأول مرة بقميص روما منذ سبتمبر 2023 خلال ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان ذهابا بربع نهائي الدوري الأوروبي في مواجهة إيطالية خالصة على استاد سان سيرو.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل إيابا في العاصمة روما على ملعب الأولمبيكو.

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وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماليك تشاو – ماتيو جابيا – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – تيجاني رينيدرز

أمامهما: كريستيان بوليسيتش – روبن لوفتس تشك – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفيه جيرو

فيما جاء تشكيل روما:

حراسة المرمى: ميل سيفلار

الدفاع: زكي شيليك – جانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – لياندرو سبينازولا

الوسط: براين كريستانتي – لياندرو باريديس – لورينزو بيليجريني

الهجوم: باولو ديبالا – روميلو لوكاكو – ستيفان الشعراوي

وانتصر ميلان في مواجهتي الدوري الإيطالي الموسم الجاري بنتيجتي 2-1 و3-1.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من مباراة باير ليفركوزن ضد وست هام في نصف النهائي.

روما ميلان الدوري الأوروبي
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