انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال
الخميس، 11 أبريل 2024 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
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ق 96 جوووول يسجل على الفور.. ناصر الدوسري يسدد في الشباك من متابعة
ق 95 ناصر الدوسري وعبد الله الحمدان بدلا من سالم الدوسري ومالكوم
ق 89 جوووول الثالث من مالكوم
ق 86 الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 84 جووول سالم الدوسري يسجل الثالث.. ولكن تقنية الفيديو تتدخل
ق 74 حامد الغامدي بدلا من صالح العمري في صفوف الاتحاد
ق 59 محمد كنو وياسر الشهراني بدلا من صالح الشهري ورينان لودي
ق 58 جوتا وحسن كادش بدلا من مد الله العليان ورومارينيو
استراحة
ق 44 جوووول سالم الدوسري يسجل الثاني بعد تمريرة من الشهري
ق 40 لمسة يد ضد بنزيمة داخل المنطقة.. وبعد المراجعة لا ركلة جزاء للهلال
ق 29 تسديدة قوية من سافيتش ولكن فوق العارضة
ق 27 صالح الشهري يسدد والمعيوف يتألق في التصدي
ق 22 حمد الله يهدر الركلة.. بونو يتصدى ولكن يتابعها المهاجم المغربي في الشباك ليسجل التعادل
ق 20 تقنية الفيديو تؤكد ركلة الجزاء
ق 19 سقوط عبد الرزاق حمد الله داخل المنطقة
ق 14 الشهري يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب
ق 5 جوووول مالكوم يسجل بعد تمريرة صالح الشهري
بداية المباراة