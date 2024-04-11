التشكيل - حجازي أساسي مع الاتحاد.. والشهري يعوض ميتروفيتش في قمة نهائي السوبر

الخميس، 11 أبريل 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

أعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لملاقاة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

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خط الدفاع: مد الله العليان - لويز فيليبي - أحمد حجازي - فواز الصقور

خط الوسط: فرحة الشمراني نجولو كانتي - رومارينيو - صالح العمري

خط الهجوم: كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمد الله

فيما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي ملينكوفيتش سافيتش

أمامهما: مالكوم - ميشايل - سالم الدوسري

خط الهجوم: صالح الشهري

ويغيب ألكساندر ميتروفيتش هداف الهلال بداعي الإصابة.

وتغلب الهلال على النصر بنتيجة 2-1، فيما فاز الاتحاد على الوحدة بنفس النتيجة في نصف النهائي.

الهلال الاتحاد الدوري السعودي
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