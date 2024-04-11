التشكيل - حجازي أساسي مع الاتحاد.. والشهري يعوض ميتروفيتش في قمة نهائي السوبر

أعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لملاقاة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مد الله العليان - لويز فيليبي - أحمد حجازي - فواز الصقور

خط الوسط: فرحة الشمراني نجولو كانتي - رومارينيو - صالح العمري

خط الهجوم: كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمد الله

فيما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي ملينكوفيتش سافيتش

أمامهما: مالكوم - ميشايل - سالم الدوسري

خط الهجوم: صالح الشهري

ويغيب ألكساندر ميتروفيتش هداف الهلال بداعي الإصابة.

وتغلب الهلال على النصر بنتيجة 2-1، فيما فاز الاتحاد على الوحدة بنفس النتيجة في نصف النهائي.