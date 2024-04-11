التشكيل - حجازي أساسي مع الاتحاد.. والشهري يعوض ميتروفيتش في قمة نهائي السوبر
الخميس، 11 أبريل 2024 - 19:05
كتب : FilGoal
أعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لملاقاة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: مد الله العليان - لويز فيليبي - أحمد حجازي - فواز الصقور
خط الوسط: فرحة الشمراني نجولو كانتي - رومارينيو - صالح العمري
خط الهجوم: كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمد الله
فيما جاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي
خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي ملينكوفيتش سافيتش
أمامهما: مالكوم - ميشايل - سالم الدوسري
خط الهجوم: صالح الشهري
ويغيب ألكساندر ميتروفيتش هداف الهلال بداعي الإصابة.
وتغلب الهلال على النصر بنتيجة 2-1، فيما فاز الاتحاد على الوحدة بنفس النتيجة في نصف النهائي.