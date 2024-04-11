انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) الأهلي.. فوز قاتل
الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 8 لـ الدوري المصري.
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انتهت
ق 89: جووول أووول.. وسام أبو علي يطلق تصويبة قوية تسكن الشباك
ق 85: رأسية سهلة من موديست في يد لطفي
ق 81: مشاركة كريم فؤاد وموديست بدلا من كهربا ورضا سليم
ق 75: جووول أووول للأهلي عبد القادر يسجل والحكم يشهر راية التسلل
ق 67: تغيير بخروج مروان عطية للإصابة ومشاركة أفشة
ق 64: رأسية عبد المنعم تمر بجوار القائم بعد ركنية رضا سليم
ق 63: رأسية وسام أبو علي يبعدها لطفي ببراعة لركنية
ق 63: مشاركة وسام أبو علي وأحمد عبد القادر وخروج السولية وطاهر
ق 60: تغييران هجوميان لزد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: تصويبة أرضية من أحمد الصغيري يتصدى لها شوبير
ق 39: عرضية من عمر كمال تمر فوق رأس كهربا أمام المرمى
ق 34: عرضية من مروان عطية ورأسية طاهر أعلى العارضة
ق 28: علي لطفي يتألق ويمنع الأول للأهلي
ق 25: توغل من عمر كمال من الجبهة اليمنى بمجهود فردي وعرضية طولية على كهربا ترتطم بيده
ق 15: تصويبة من رضا سليم أعلى عارضة علي لطفي
ق 7: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من السولية ترتد من العش والثانية أعلى العارضة
بداية اللقاء