انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) الأهلي.. فوز قاتل

الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

عمر كمال - الأهلي - زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 8 لـ الدوري المصري.

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انتهت

ق 89: جووول أووول.. وسام أبو علي يطلق تصويبة قوية تسكن الشباك

ق 85: رأسية سهلة من موديست في يد لطفي

ق 81: مشاركة كريم فؤاد وموديست بدلا من كهربا ورضا سليم

ق 75: جووول أووول للأهلي عبد القادر يسجل والحكم يشهر راية التسلل

ق 67: تغيير بخروج مروان عطية للإصابة ومشاركة أفشة

ق 64: رأسية عبد المنعم تمر بجوار القائم بعد ركنية رضا سليم

ق 63: رأسية وسام أبو علي يبعدها لطفي ببراعة لركنية

ق 63: مشاركة وسام أبو علي وأحمد عبد القادر وخروج السولية وطاهر

ق 60: تغييران هجوميان لزد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تصويبة أرضية من أحمد الصغيري يتصدى لها شوبير

ق 39: عرضية من عمر كمال تمر فوق رأس كهربا أمام المرمى

ق 34: عرضية من مروان عطية ورأسية طاهر أعلى العارضة

ق 28: علي لطفي يتألق ويمنع الأول للأهلي

ق 25: توغل من عمر كمال من الجبهة اليمنى بمجهود فردي وعرضية طولية على كهربا ترتطم بيده

ق 15: تصويبة من رضا سليم أعلى عارضة علي لطفي

ق 7: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من السولية ترتد من العش والثانية أعلى العارضة

بداية اللقاء

الأهلي زد الدوري المصري
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