الأول لتامر مصطفى ضد الأخضر.. جوناثان وعاطف يقودان فيوتشر للفوز على المصري

خطف مودرن فيوتشر فوزا قاتلا على المصري بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 8 لـ الدوري المصري.

سجل لمودرن فيوتشر: أحمد عاطف وجوزيف جوناثان، فيما سجل معتز زدام هدف المصري الوحيد.

وحقق تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر فوزه الأول على المصري كمدرب بعد 4 مباريات سابقة خسرها.

وتكبد المصري الهزيمة الثانية على التوالي برصيد 27 نقطة وظل في المركز الرابع.

فيما وصل فيوتشر للنقطة 20 من 14 مباراة ارتقى بها للمركز العاشر.

التشكيل

قاد التونسي فخر الدين بن يوسف هجوم المصري.

بينما بدأ أحمد عاطف في هجوم مودرن فيوتشر، وتواجد عمرو السيسي في الوسط.

وصف المباراة

مرت أول 20 دقيقة سلبية، وفي الدقيقة 23 تسبب خطأ باهر المحمدي في انفراد أحمد عاطف والذي راوغ الحارس وسدد مسجلا الأول لمودرن فيوتشر.

أحمد عاطف يستغل هفوة دفاعية ويسجل الأول لفيوتشر في شباك المصري🔥🔥 pic.twitter.com/rjiz6zO8Gi — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024

ضغط المصري سريعا بحثا عن التعادل لكن محمود حمدي كان في الموعد.

وفي الدقيقة 33 أنقذ فخر الدين بن يوسف مرمى فريقه بتشتيت الكرة من على الخط المرمى.

وتألق محمود جاد في التصدي لانفراد أحمد عاطف في الدقيقة 39.

وطالب حسين السيد في الدقيقة 43 الحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشهر في وجهه بطاقة صفراء كانت الثانية بسبب إدعاء السقوط وأكمل المصري اللقاء والشوط الثاني بأكمله بـ 10 لاعبين.

بسبب التمثيل.. طرد حسين السيد والـ VAR يؤكد القرار.. المصري في أزمة💣 pic.twitter.com/pTunhcZrlp — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024

وأهدر أحمد عاطف في بداية الشوط الثاني فرصة إضافة الهدف الثاني من مرتدة سريعة لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 50.

عاد المصري للضغط والتهديد، وأطلق محمود حمادة في الدقيقة 58 تصويبة قوية ارتطمت بالدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 69 أرسل أحمد عيد عرضية متقنة أودعها معتز زدام برأسية قوية في الشباك فارضا التعادل على مودرن فيوتشر.

رغم النقص العددي.. معتز زدام يطلق صاروخ برأسه ويسجل التعادل للمصري🔥🔥 pic.twitter.com/1MZnylCZnq — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024

وكاد ميدو جابر أن يقلب الطاولة بتوغل وتسديدة أرضية تصدى لها حمدي في الدقيقة 78.

ومن مرتدة سريعة وإثر تمريرة طولية صوب محمد شعبان الظهير الأيمن أرسل من لمسة واحدة عرضية متقنة أودعها جوزيف جوناثان في الشباك لم يتعامل معها جاد بشكل جيد، وأعاد التقدم لفيوتشر في الدقيقة 88.

3 لمسات تتسبب في هدف قاتل لفيوتشر قبل النهاية بدقائق🔥🔥 pic.twitter.com/jFoJXzTiPL — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024

الدقائق الأخيرة مرت لتكتب الفوز الأول لتامر مصطفى كمدير فني على المصري في مسيرته.