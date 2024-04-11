تشكيل زد - شادي حسين وزيكو يقودان الهجوم ضد الأهلي

الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

شادي حسين - زد

اعتمد مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد على نفس التشكيل الذي واجه سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 8 لـ الدوري المصري.

وتعادل زد في مباراته الأخيرة مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

ويقود الثنائي شادي حسين ومصطفى زيكو هجوم زد في مواجهة الأهلي.

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وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – أحمد ذكي

الوسط: عبد الرحمن البانوبي – أحمد الصغيري – محمود نبيل – معط ماجاسا

الهجوم: شادي حسين – مصطفى زيكو

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

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