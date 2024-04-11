تشكيل الاتحاد - عودة ساليفو مورو في الوسط.. ومابولولو يقود الهجوم ضد الزمالك
الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:20
كتب : FilGoal
عاد ساليفو مورو لقيادة خط وسط الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك خلال لقاء مؤجل من الجولة 8 للدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة.
ويقود أجوستينو مابولولو هدف زعيم الثغر في مواجهة الأبيض.
وجاء تشكيل الاتحاد:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: كريم الديب – إسلام أبو سليمة – سيف تقا – شريف رضا
الوسط: مورو ساليفو - مصطفى إبراهيم – خالد الغندور
الهجوم: بنجامين بواتينج - أجوستينو مابولولو – أحمد عادل
ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.
ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.
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